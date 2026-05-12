A Firenze un ragazzo di 19 anni è stato arrestato dalla Polizia Ferroviaria con l’accusa di aver molestato donne, tra cui anche minorenni, sui treni. L’arresto è stato effettuato dopo le indagini e le segnalazioni di alcuni episodi avvenuti a bordo dei convogli. La polizia ha confermato il fermo e l’arresto del giovane, che ora si trova in custodia.

FIRENZE – Un ragazzo di 19 anni è stato fermato e arrestato dalla Polfer di Firenze con l’accusa di violenza sessuale è proprio per questo motivo la Polfer di Firenze lo ha fermato e arrestato. Il giovane, di origine marocchina, avrebbe avvicinato e molestato donne che viaggiavano da sole sul treno. A dare il via alle indagini quattro segnalazioni di molestie avvenute, tra il 23 e il 24 aprile 2026. A chiedere aiuto giovani donne che hanno poi fornito una descrizione del molestatore: in un caso avrebbe avvicinato una minorenne che viaggiava sul treno che da Firenze Santa Maria Novella andava a Rifredi, in un altro, lungo la tratta tra Signa e Firenze, avrebbe inseguito una donna dalla banchina fin sul treno, molestando poi a bordo.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Firenze: molestava donne, anche minorenni, sui treni. Arrestato 19enne

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Molestie sessuali sui treni, arrestato un ragazzo di 19 anni. Tra le vittime anche minorenniFirenze, 12 maggio 2026 – Aspettava che salissero sul treno, che fossero da sole e poi le molestava.

Propaganda neonazista diffusa sui social a Milano, arrestato un 19enne: tra gli indagati ci sono minorenniUn arresto e 14 perquisizioni, questo il bilancio di un’operazione condotta questa mattina dalla Digos di Milano contro un gruppo dedito alla...