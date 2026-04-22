A Milano, la polizia ha arrestato un giovane di 19 anni di Pavia con l'accusa di diffusione di propaganda neonazista sui social e di aver promosso il reclutamento online. Tra gli indagati figurano anche alcuni minorenni. L’operazione ha portato all’esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare. Le indagini sono state condotte dalla Digos milanese.

Un arresto e 14 perquisizioni, questo il bilancio di un’operazione condotta questa mattina dalla Digos di Milano contro un gruppo dedito alla propaganda razziale neonazista e alla discriminazione religiosa. Un giovane di 19 anni di Pavia è stato accusato di aver promosso e diretto un’associazione finalizzata a diffondere ideologie estremiste e antisemite, con l’obiettivo di reclutare nuovi adepti attraverso canali digitali. Propaganda neonazista a Milano Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata eseguita nelle prime ore di oggi dagli agenti della Digos di Milano, che hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un 19enne residente a Pavia.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Propaganda neonazista diffusa sui social a Milano, arrestato un 19enne: tra gli indagati ci sono minorenni

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