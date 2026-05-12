Firenze focus sulle Madonne della collezione Bardini

A Firenze, il ciclo di eventi Musei in Musica, promosso dalla Fondazione MUS, prosegue con il quarto appuntamento del 2026. Questa volta il focus è sulle Madonne della collezione Bardini, un’occasione per approfondire l’arte e la storia delle opere custodite nel museo. L’evento si svolge il 12 maggio e coinvolge visitatori e appassionati in un percorso tra musica e cultura.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui