Firenze focus sulle Madonne della collezione Bardini
A Firenze, il ciclo di eventi Musei in Musica, promosso dalla Fondazione MUS, prosegue con il quarto appuntamento del 2026. Questa volta il focus è sulle Madonne della collezione Bardini, un’occasione per approfondire l’arte e la storia delle opere custodite nel museo. L’evento si svolge il 12 maggio e coinvolge visitatori e appassionati in un percorso tra musica e cultura.
Firenze, 12 maggio 2026 - Il quarto appuntamento 2026 di Musei in Musica, progetto curato dalla Fondazione MUS.E e La Filharmonie – Orchestra Filarmonica di Firenze, si svolgerà domenica 17 maggio presso il museo Stefano Bardini con un evento speciale dedicato alla figura della Vergine. Un doppio appuntamento, alle ore 14 e ore 15:30, che inizierà con un focus tematico sulle Madonne della collezione Bardini. Il museo infatti dedica un’intera sala a Maria, rappresentata in numerosi rilievi quattrocenteschi testimoni di una devozione intima e domestica. Nei molti esemplari esposti – alcuni di mano dei grandi artisti del XV secolo, su tutti...🔗 Leggi su Lanazione.it
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