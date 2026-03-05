Il 9 marzo a Firenze si terrà l’evento “Agricoltura Toscana 6.0 – La politica del fare” presso l’Accademia dei Georgofili. L’iniziativa, promossa da Confagricoltura Toscana, si concentrerà sulla situazione attuale del settore agricolo toscano e sulle decisioni strategiche che saranno prese nei prossimi anni. La giornata vedrà la partecipazione di rappresentanti e operatori del settore agricolo regionale.

Firenze, 5 marzo 2026 - Lunedì 9 marzo l’Accademia dei Georgofili ospiterà “Agricoltura Toscana 6.0 – La politica del fare”, iniziativa promossa da Confagricoltura Toscana con l’obiettivo di fare il punto sulla situazione del settore e sulle scelte strategiche che lo attendono nei prossimi anni. La nuova Pac alle porte, mercati sempre più complessi e la necessità di decidere dove investire e dove cambiare rotta. L’agricoltura toscana si ferma a riflettere sul proprio futuro e lo fa con un appuntamento pubblico di confronto e analisi. “In una fase così delicata - spiega il presidente di Confagricoltura Toscana, Carlo Bartolini Baldelli - non possiamo permetterci immobilismo”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Agricoltura, il 9 marzo a Firenze il focus sulle ricadute della Pac in Toscana

Leggi anche: Pac, la Commissione Europea modifica il bilancio: 45 miliardi in più per l’agricoltura

Agricoltura a rischio, Valbonesi (Pd) boccia la riforma europea Pac: “Così si smantella il settore”La proposta di riforma della Politica agricola comune finisce nel mirino delle proteste degli agricoltori e del mondo politico: secondo il Pd, il...

Approfondimenti e contenuti su Agricoltura il 9 marzo a Firenze il....

Temi più discussi: AGRICOLTURA TOSCANA 6.0, IL 9 MARZO AI GEORGOFILI; Conseguenze della Pac e andamento dei mercati in Toscana i temi del convegno organizzato da Confagricoltura e Accademia del Georgofili - Dal Territorio; PNRR: +800 milioni al nuovo Bando Agrisolare. Domande dal 10 marzo al 9 aprile 2026; CALENDARIO FIERE & MOSTRE.

Agricoltura, il 9 marzo a Firenze il focus sulle ricadute della Pac in ToscanaFirenze, 5 marzo 2026 - Lunedì 9 marzo l’Accademia dei Georgofili ospiterà Agricoltura Toscana 6.0 – La politica del fare, iniziativa promossa da Confagricoltura Toscana con l’obiettivo di fare il ... lanazione.it

Confagricoltura Sardegna, il 9 marzo incontro con assessore Agus e i Presidenti di Commissione Alessandro e Antonio SolinasSemplificazione, investimenti, innovazione. Una idea di agricoltura, sono i temi che animeranno l'assemblea regionale di ... sardegnareporter.it

La guerra in Iran potrebbe sconvolgere l'agricoltura europea - Gambero Rosso gamberorosso.it/notizie/attual… x.com

Chi è Dolores Huerta: storia dell’attivista che con César Chávez ha fondato il sindacato dei braccianti negli Stati Uniti e guidato le lotte che hanno cambiato l’agricoltura californiana - facebook.com facebook