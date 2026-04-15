Tutti in coda per Netflix | tante aspiranti comparse La serie sarà Diplomat?

A Lucca, il 15 aprile 2026, sono in corso le riprese di una nuova serie Netflix. Numerose persone si sono presentate in fila sperando di partecipare come comparse. La produzione sta lavorando alla realizzazione di una serie dal titolo provvisorio “The Diplomat”. La città si sta popolando di attori non protagonisti in attesa di essere scelti per le scene. La produzione sta cercando di organizzare le riprese nel modo più efficiente possibile.

Lucca, 15 aprile 2026 – Nuova serie Netflix a Lucca, il cerchio si stringe intorno a ‘The Diplomat’. Potrebbe essere la quarta stagione del drama politico ambientato tra ambasciate, vertici e scenari anche europei a far convergere intorno a sé le uniche certezze trapelate sulle imminenti riprese, in programma in città e nei dintorni dal 13 maggio al 19 giugno: una produzione statunitense, comparse internazionali e non una ‘prima’, bensì un filone narrativo già amato e apprezzato anche (e soprattutto) fuori dai confini nazionali. Elemento quest’ultimo che escluderebbe ‘Assassin’s Creed’ – new entry nel panorama cinematografico con set appena allestito nel Lazio – ma molto ‘quotato’ invece tra le centinaia di persone che ieri, dalle 9 alle 19, si sono presentate all’auditorium San Romano per partecipare al ‘provino al buio’.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tutti in coda per Netflix: tante aspiranti comparse. La serie sarà “Diplomat”? Notizie correlate Leggi anche: Netflix cerca comparse a Viterbo e provincia: info sui casting, chi può partecipare e il nome della serie Casting per Netflix. In San Romano si scelgono comparseAncora una volta Lucca si prepara a vivere un momento da grande protagonista, trasformandosi nel set di un’importante serie internazionale targata... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Torino, 90 mila turisti scelgono Museo Egizio e Museo del Cinema: altro che agnolotti, tutti in coda per la cultura; Mantova, tutti in coda per House of Gonzaga: in tanti al casting della nuova serie tv; Vacanze finite, tutti in coda in Autolaghi; Sopraelevata, coda in uscita alla Foce: tutti al centro commerciale e al Festival d'Oriente. Tutti in coda. Il significato del mettersi in fila oggiDue ore e quattordici minuti di fila, piovigginava pure, per vedere la mostra-del-momento a Parigi: Georges de la Tour. Entre ombre et lumière, cioè tra luci e ombre che nel momento in cui diventano ... ilfoglio.it A Mosca tutti in coda per le reliquie da Bari di San NicolaMosca (askanews) – Tutti in coda a Mosca per le reliquie di San Nicola. Per la prima volta in quasi mille anni una reliquia ha varcato la soglia della città di Bari per raggiungere la capitale russa. affaritaliani.it Ciao a tutti! Sto cercando un appartamento in affitto a Roma Per lungo periodo. con almeno due camere da letto e vicino a qualsiasi fermata della metro. Se qualcuno ha informazioni o conosce qualche offerta disponibile, potete scrivermi in privato G - facebook.com facebook Tutti i civili in #Libano devono essere protetti in ogni momento. Mentre il Paese è ancora sotto shock per gli attacchi israeliani più massicci e devastanti dell’attuale conflitto, garantire la sicurezza delle persone è prioritario! unhcr.org/it/notizie/not… x.com