Firenze, 12 maggio 2026 – L'Istituto Comprensivo Botticelli aderisce al "Giro d'Italia per la Pace", l'iniziativa contro la normalizzazione della guerra e della legge del più forte. L'istituto accoglie l'invito a trasformare la propria città in un vero e proprio Cantiere e in una Scuola di pace. L’evento è in programma fino al 16 maggio, promosso dal Coordinamento nazionale degli Enti locali per la pace e i diritti umani. Giovedi 14 maggio dalle ore 17 presso la scuola Kassel di Firenze (entrata da via del Bisarno) sarà inaugurato il " Muro della Pace ", un muro nel cortile interno lungo 18 metri e alto 1.5 m, realizzato con i disegnimattoni degli alunni, degli insegnanti e dei genitori.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze avrà il Muro della Pace dei bambini

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

EL PELIGRO DE VISITAR EL SUR DE ITALIA

Notizie correlate

Nella lettera alla presidente della Provincia il desiderio di pace dei bambiniLa presidente della Provincia di Piacenza Monica Patelli ha incontrato venerdì 6 marzo, nell’aula magna della scuola secondaria di Fiorenzuola, i...

Il no alle guerre dei "Bambini del mondo" per il Mandorlo in fiore, tutto pronto per la "Passeggiata della pace"Dopo gli spettacoli tutti esauriti al teatro Pirandello, i gruppi del festival dedicato ai più piccoli saranno i protagonisti della tradizionale...

Argomenti più discussi: Firenze, su un muro scritte contro il console d'Israele; Minacce di morte a Marco Carrai e scritte antisemite sui muri a Firenze. Individuare i responsabili; ESCLUSIVA FED - Firenze non ha pace. Parla il ragazzo aggredito dalla baby gang: Dacci i soldi o ti ammazziamo; Ebrei al rogo, sionisti appesi, le scritte shock sui muri di Firenze, nel mirino anche il console d’Israele Carrai. Funaro: Inaccettabile.

Il cavallo e la torre (@CavalloTorre) / Posts / X x.com