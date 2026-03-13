Il no alle guerre dei Bambini del mondo per il Mandorlo in fiore tutto pronto per la Passeggiata della pace

I Bambini del Mondo annunciano il loro rifiuto alle guerre e si preparano a partecipare alla

Dopo gli spettacoli tutti esauriti al teatro Pirandello, i gruppi del festival dedicato ai più piccoli saranno i protagonisti della tradizionale marcia tra il tempio di Giunone e quello della Concordia Dopo i nove spettacoli andati in scena al teatro Pirandello, che hanno sempre fatto registrare il “tutto esaurito” e con oltre 4 mila spettatori complessivi, il festival internazionale I Bambini del Mondo entra in uno dei momenti più simbolici dell’intera manifestazione. Domani mattina, sabato 14 marzo alle ore 10,30, è in programma la tradizionale “Passeggiata della pace e della fraternità” nella Valle dei Templi. Centinaia di giovani provenienti da diversi Paesi e da numerose scuole della provincia si ritroveranno nel parco archeologico per uno degli appuntamenti più attesi del Mandorlo in fiore. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Articoli correlati

Mandorlo in Fiore, "I Bambini del Mondo" aprono la kermesseIl festival internazionale “I bambini del mondo”, giunto alla 23ª edizione, aprirà anche quest’anno il “Mandorlo in Fiore” di Agrigento.

Leggi anche: Mandorlo in fiore, alle Fabbriche chiaramontane il concerto "Suoni del mondo"

Una selezione di notizie su Il no alle guerre dei Bambini del mondo...

Temi più discussi: Medio Oriente: 100 milioni di bambini coinvolti nella guerra; Bambini e notizie di guerra: i consigli della psicologa per non spaventare i bambini; Come parlare di guerra ai bambini; Natalia Aspesi: perché far morire i bambini?.

Se il video di Olivia Rodrigo girato da bambini in città devastate dalla guerra vi ha commosso, è perché non riusciamo più a fare finta di nienteLo ha pubblicato War Child Records in occasione dell'uscita dell'album Help(2), un'iniziativa benefica che utilizza la musica per raccogliere fondi e sensibilizzare l'opinione pubblica sulle condizion ... vogue.it

La guerra spiegata ai bambiniBambini e bambine non sono isolati dal sentir parlare di ciò che accade nel mondo e sono esposti a diverse immagini di guerra. Dalla vicina guerra in Ucraina, alla violenza nel Territorio Palestinese ... savethechildren.it

"Su questa vicenda si è acceso un faro politico vergognoso dovuto all'imminenza del referendum" Alessia Morani (Partito Democratico) a #drittoerovescio sul caso dei bambini strappati alla famiglia che vive nel bosco - facebook.com facebook

#Zimbabwe: Casa del Sorriso per bambini vulnerabili. #Afghanistan: sostegno a mezzi di sussistenza. Restiamo al fianco delle comunità più fragili. x.com