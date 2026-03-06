Nella lettera alla presidente della Provincia il desiderio di pace dei bambini

Venerdì 6 marzo, nella scuola secondaria di Fiorenzuola, la presidente della Provincia di Piacenza ha incontrato i bambini della quinta elementare, che nei mesi scorsi le avevano scritto una lettera per esprimere il loro desiderio di pace. L'incontro si è svolto nell’aula magna e ha visto i piccoli protagonisti condividere il loro messaggio con l'amministratrice locale. La scena ha coinvolto studenti e rappresentanti istituzionali presenti.

La presidente della Provincia di Piacenza Monica Patelli ha incontrato venerdì 6 marzo, nell’aula magna della scuola secondaria di Fiorenzuola, i bambini della scuola primaria del capoluogo della Valdarda, classe quinta, che nei mesi scorsi le avevano scritto per lanciare un messaggio di pace ai potenti del mondo. Una lettera alla quale Patelli ha subito risposto, per poi recarsi a stringere la mano, di persona, agli alunni che le avevano spedito la missiva. L’iniziativa si colloca nell’ambito del percorso culturale, didattico, promosso dal Movimento di Cooperazione Educativa rappresentato dal maestro Roberto Lovattini che da tempo si spende affinché la voce dei bambini, il loro diritto ad esprimersi su ciò che li riguarda venga tutelato. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Leggi anche: L'invito ad essere "Ricostruttori di pace" nella lettera del vescovo alla città / VIDEO Bandiere della pace nei comuni: iniziative educative per la pace nei luoghi di sviluppo dei bambiniBari, 6 febbraio 2026 — Nelle scuole e negli asili della Città di Bari, la pace è arrivata in forma di bandiera. Married 6 years,she remained virgin,but husband carry first love to home,she divorce;he chased. Tutto quello che riguarda Nella lettera alla presidente della.... Temi più discussi: Dissesto: sindaca e assessore ai Lavori pubblici scrivono al presidente della Regione; Siena rischia l’accorpamento a Firenze, la Provincia scrive: Così si limita il diritto alla difesa; Intervista a La Stampa, Anelli scrive a Mangiacavalli: Sincero rammarico, rispetto e stima per la Professione infermieristica; Lettera aperta: Niente di più miope che attaccare il sistema ETS mentre l’Italia frana. Nella lettera alla presidente della Provincia il desiderio di pace dei bambiniLa presidente della Provincia di Piacenza Monica Patelli ha incontrato venerdì 6 marzo, nell’aula magna della scuola secondaria di Fiorenzuola, i bambini della scuola primaria del capoluogo della Vald ... ilpiacenza.it Elezioni Provincia: Francesco Limatola e Andrea Casamenti candidati alla carica di presidenteGrosseto. Francesco Limatola, per la coalizione di centrosinistra, e Andrea Casamenti, per la coalizione di centrodestra, sono i candidati alla presidenza della Provincia di Grosseto. Le elezioni, che ... grossetonotizie.com Sta bene lo studente della provincia di Milano che il 4 marzo non era più tornato a casa dalla scuola. E’ rientrato nella notte, dopo che i genitori avevano pubblicato per lui un appello sul sito e sui social di “Chi l’ha visto”. Grazie a tutti. - facebook.com facebook #Celleno, il borgo fantasma in provincia di #Viterbo con il Castello medievale degli Orsini Ig paola__ottaviani #CellenoBorgoFantasma #VisitLazio #LazioIsMe #LazioEternaScoperta x.com