Il cantante italiano Mario Biondi si esibirà in concerto il 19 maggio al Teatro Augusteo di Napoli. La data segna un anniversario importante per l’artista, che quest’anno celebra vent’anni di attività nel panorama musicale internazionale. La carriera di Biondi è iniziata con il successo del singolo “This is What You Are”, incluso nell’album “Handful of Soul”. La serata promette di ripercorrere le tappe di questo percorso musicale.

Mario Biondi è in tour nei teatri delle più importanti città italiane. Una celebrazione raffinata dei grandi successi di “Handful of Soul” e dell’intera carriera, con arrangiamenti inediti pensati per esaltare la purezza della sua voce e l’eleganza delle sonorità soul-jazz. Le prevendite sono disponibili su TicketOne e sui circuiti di prevendita abituali. Da quel 2006, la carriera del crooner non si è più fermata, costellata di concerti in tutta Europa e nel mondo, con un record di 50 Paesi in cui si è esibito, e con certificazioni Oro e Platino dei suoi album. È uscito “Prova d’autore” (Sony Music in collaborazione con The Orchard) il primo album in italiano del crooner, un’opera che lo vede protagonista assoluto non solo come interprete, ma anche come autore e compositore e di cui ha curato arrangiamenti e produzione.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Mario Biondi in concerto il 19 maggio al Teatro Augusteo di Napoli

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