Firenze, 23 marzo 2026 - Dodici live nei principali teatri italiani, dodici sold out e Firenze non fa eccezione. Tutto pronto per il ritorno di Angelina Mango, in concerto martedì 24 marzo al Teatro Verdi nell’ambito del tour Nina Canta Nei Teatri prodotto e organizzato da Live Nation. Una tournée con cui la cantautrice porta dal vivo in una dimensione intima ed emozionante i brani del suo ultimo album caramé (Latarma RecordsDistribuzione Ada Music Italy). Il tour nasce sulla scia di “caramé”, l’album pubblicato a sorpresa lo scorso ottobre con cui Angelina ha condiviso con il pubblico i suoi pensieri, la sua vita e le riflessioni, anche le più intime, come in un diario personale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, Angelina Mango in concerto al teatro Verdi

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