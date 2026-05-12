A Firenze, sono stati destinati circa sette milioni di euro per gli stipendi dei dirigenti, con alcune figure che arrivano a percepire fino a 185 mila euro annui. La distribuzione di queste risorse riguarda diversi settori, anche se i dettagli sui soggetti coinvolti e sulla ripartizione precisa non sono stati ancora resi pubblici. La questione ha attirato l’attenzione sull’entità delle retribuzioni nel comparto dirigenziale locale.

? Punti chiave Chi sono i dirigenti che percepiscono le cifre più alte?. Come vengono ripartite i 7 milioni tra i vari settori?. Quali servizi cittadini dipendono direttamente da questi stipendi?. Perché la distribuzione di questi fondi incide sulla qualità dei servizi?.? In Breve 63 dirigenti gestiscono settori come urbanistica, ambiente, sport e tramvia.. Stipendi singoli raggiungono i 185mila euro annui per i vertici.. Costi coprono gestione patrimonio, controllo territorio e polizia municipale.. Spesa incide sul bilancio per garantire servizi ai quartieri fiorentini.. Circa 7 milioni di euro vengono stanziati ogni anno dalle casse del Comune di Firenze per coprire gli stipendi dei 63 dirigenti che gestiscono i servizi della città.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Firenze, 7 milioni per i dirigenti: stipendi fino a 185mila euro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: Fino a 185mila euro l'anno: chi sono e quanto guadagnano i 63 dirigenti del Comune di Firenze

SuperEnalotto: 185mila euro vinti, jackpot a 136 milioniIl concorso di ieri sera del SuperEnalotto ha generato due vincite sostanziali ha centrato esattamente cinque numeri.

Argomenti più discussi: Fondazione Cr Firenze, ricavi a 172 milioni e patrimonio a 3,7 miliardi; Città Metropolitana di Firenze, approvato il rendiconto della gestione 2025, la variazione al Documento unico di programmazione 2026-2028 e al bilancio di previsione 2026-2028, la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative. Scuole e strade; Multe a Firenze, nel 2025 incassati 74 milioni: oltre l’80% delle sanzioni a non residenti; Fino a 185mila euro l'anno: chi sono e quanto guadagnano i 63 dirigenti del Comune di Firenze.

La linea 2.2, finanziata con 234 milioni di euro, avrà 11 fermate su circa 7 chilometri: l’avvio dei lavori è previsto entro la fine del 2026 bit.ly/tramviaperetol… x.com

Florence Pugh sarà protagonista e produttrice dell'adattamento di Matt Haig 'The Midnight Library' con Garth Davis alla regia; Studiocanal lancia per il mercato di Cannes reddit

Scuole, oltre 7 milioni per Buontalenti e Saffi: nuovi laboratori e un edificio sostenibileFunaro: Vogliamo garantire ambienti moderni, sicuri e all’avanguardia, capaci di formare professionalità che rappresentino l’eccellenza italiana nel mondo ... lanazione.it