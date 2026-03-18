Ieri sera il SuperEnalotto ha distribuito due grandi vincite, con i giocatori che hanno indovinato cinque numeri ciascuno. Il jackpot attuale si attesta a 136 milioni di euro, mentre sono stati vinti complessivamente 185 mila euro in altre giocate. Nessuna informazione sui nomi dei vincitori o sui luoghi di estrazione.

Il concorso di ieri sera del SuperEnalotto ha generato due vincite sostanziali ha centrato esattamente cinque numeri. Nessuna schedina ha raggiunto il jackpot, ma i due giocatori fortunati hanno incassato complessivamente oltre 185 mila euro. Le estrazioni si sono concluse con la combinazione vincente composta da sei numeri specifici e un numero Jolly. Le due vincite da quasi 93 mila euro ciascuna sono state registrate in due località distinte: Castagnole Monferrato in provincia di Asti e Santa Marinella a Roma. Il montepremi principale non è stato aggiudicato, portando il jackpot per l’estrazione successiva a una cifra record di 136,4 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - SuperEnalotto: 185mila euro vinti, jackpot a 136 milioni

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