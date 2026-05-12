Fino a 185mila euro l' anno | chi sono e quanto guadagnano i 63 dirigenti del Comune di Firenze

Da firenzetoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel Comune di Firenze ci sono 63 dirigenti che si occupano di vari settori, tra cui servizi amministrativi, polizia municipale, urbanistica, ambiente, trasporti, sport e patrimonio. Questi dirigenti ricevono stipendi che possono arrivare fino a 185mila euro all'anno. La loro presenza rappresenta una parte significativa dell'organico amministrativo, con responsabilità che spaziano in molte aree di gestione della città.

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La carica dei 63. Sono tanti quanti i dirigenti del Comune di Firenze che gestiscono la città, dal servizio amministrativo alla polizia municipale, passando per progetti, ambiente, sport, urbanistica, tramvia e patrimonio, solo per citarne alcuni. Una gestione che ovviamente ha un costo in.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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