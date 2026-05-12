Fiorenza Day a Terni | il volo tra storia e lo spazio di Samantha

A Terni si è tenuto l’evento “Fiorenza Day”, durante il quale una donna astronauta ha presentato un messaggio inviato dallo spazio. L’iniziativa ha coinvolto anche le donne delle Forze Armate che erano presenti all’evento. La discussione ha toccato il rapporto tra la storia e le prospettive future, con un focus sulla comunicazione spaziale. La giornata ha visto interventi e momenti dedicati alla connessione tra passato e futuro attraverso il tema dello spazio.

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