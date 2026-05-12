Fiorenza Day a Terni | il volo tra storia e lo spazio di Samantha
A Terni si è tenuto l’evento “Fiorenza Day”, durante il quale una donna astronauta ha presentato un messaggio inviato dallo spazio. L’iniziativa ha coinvolto anche le donne delle Forze Armate che erano presenti all’evento. La discussione ha toccato il rapporto tra la storia e le prospettive future, con un focus sulla comunicazione spaziale. La giornata ha visto interventi e momenti dedicati alla connessione tra passato e futuro attraverso il tema dello spazio.
? Domande chiave Come può un messaggio spaziale collegare la storia al futuro?. Chi sono le donne delle Forze Armate presenti all'evento?. Cosa offre concretamente il battesimo dell'aria all'aviosuperficie di Terni?. Perché il volo diventa metafora di parità professionale per le donne?.? In Breve Evento il 23 maggio presso l'aviosuperficie Alvaro Leonardi di Terni.. Partecipazioni di Settimo Caputo, Giorgio Baldacci, Simona Ambrosio e Vittorina Sbaraglini.. Volo diffuso coinvolgente dieci sedi distribuite in sei diverse regioni italiane.. Esperienza di battesimo dell'aria per avvicinare i cittadini al mondo del volo.. Il 23 maggio prossimo l’aviosuperficie Alvaro Leonardi di Terni ospiterà il Fiorenza Day 2026, un evento che celebra la memoria della prima donna pilota di linea italiana, Fiorenza de Bernardi.🔗 Leggi su Ameve.eu
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