Pasqua | tra lo spazio e lo stretto il bisogno di veri auguri

Durante questa Pasqua, tra il cielo e il mare, si evidenzia il desiderio di scambi di auguri sinceri. Dalla navicella spaziale Orion, a un'altezza non troppo elevata, si può immaginare uno spettacolo spettacolare. La scena si svolge mentre le persone cercano di condividere un momento di festa con chi si trova più vicino, tra lo spazio che sovrasta e il mare che le circonda.

Da lassù lo spettacolo deve essere magnifico. Dall’alto dei cieli, ma non troppo in alto. Dalla navicella spaziale Orion, per intenderci. Nulla di metafisico. Gli astronauti in missione intorno alla Luna raccontano le meraviglie della Terra vista dallo spazio, così luminosa e bella da risultare impossibile staccarsi dagli oblò e smettere di guardarla, fotografarla, ammirarla. Uno spettacolo indescrivibile nella traiettoria che li proietta verso il nostro satellite. È la missione Artemis II, porterà la prima donna a mettere piede sulla Luna nel 2028, quasi 60 anni dopo Neil Armstrong, 1969, Apollo 11. Non a caso la complessa operazione della Nasa ha preso quel nome, Artemis, la dea che di Apollo era sorella gemella, simbolo della forza femminile e dell’amore per la natura e la libertà, indole indipendente e vendicativa. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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Chiuso lo Stretto di Hormuz: perché il prezzo della benzina schizzerà, lo scenario da incubo che spaventa l’ItaliaLe tensioni geopolitiche nel Medio Oriente hanno raggiunto un punto di rottura che minaccia di travolgere l’economia globale.

Per Trump “lo Stretto di Hormuz è sicuro”, ma l’Iran lo sbugiarda e colpisce altre navi e depositi in tutto il Medio OrienteA sentire Donald Trump, lo Stretto di Hormuz è in sicurezza e la guerra in Iran è pressoché finita.

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