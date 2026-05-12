Fiorello annuncia la reunion dei Maneskin | Torneranno insieme a Sanremo 2027

Da romatoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la puntata de La Pennicanza trasmessa lunedì 11 maggio, Fiorello ha annunciato che i Maneskin si riuniranno e si esibiranno di nuovo a Sanremo nel 2027. L'evento è stato confermato dall'artista durante la trasmissione, suscitando l'interesse dei fan della band. La notizia riguarda la partecipazione futura dei musicisti al festival, senza ulteriori dettagli sui tempi o sul contesto dell’evento.

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Nel corso della puntata de La Pennicanza, di lunedì 11 maggio, Fiorello ha dato un annuncio che i fan attendevano da tempo. Il conduttore ha confermato la reunion dei Maneskin.“Ieri sera ho incontrato Ethan e Thomas dei Maneskin, batterista e chitarrista del gruppo - ha svelato Fiorello ai.🔗 Leggi su Romatoday.it

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