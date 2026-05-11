Reunion dei Måneskin? Fiorello ne è sicuro | Succederà a Sanremo 2027

Durante gli Internazionali di Roma, lo showman ha incontrato i membri della band e ha dichiarato con certezza che i Måneskin si riuniranno a Sanremo nel 2027. La notizia è stata diffusa nel corso di un intervento a La Pennicanza, dove è stato confermato che l'incontro ha portato a questa previsione. La discussione si è concentrata sulla possibilità di un ritorno della band in occasione del festival.

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I Måneskin di nuovo insieme? Dopo mesi di indiscrezioni e smentite che hanno puntualmente spezzato il cuore ai fan, stavolta qualcosa si muove davvero. Anzi, per Fiorello non ci sarebbero dubbi. Secondo lo showman, il ritorno del gruppo potrebbe concretizzarsi sul palco del Festival di Sanremo. L’ipotesi, lanciata come sempre con tono ironico e scanzonato, è arrivata durante l'ultima puntata de La Pennicanza. Da tempo, le carriere da solista portate avanti dai componenti del gruppo hanno alimentato interrogativi tra i fan. Non è un segreto che milioni di follower fremono in attesa di un annuncio ufficiale di reunion, ma forse stavolta ci siamo davvero.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Reunion dei Måneskin? Fiorello ne è sicuro: "Succederà a Sanremo 2027" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Fiorello: "I Maneskin torneranno insieme, la reunion a Sanremo 2027"Una nuova puntata tra musica, ricordi e satira quella de La Pennicanza , che si apre con Fiorello pronto a lanciare una clamorosa indiscrezione sui... Maneskin, reunion per Sanremo 2027? La frase di Fiorello scatena i fanRoma, 11 maggio 2026 – I Maneskin torneranno davvero sul palco insieme? Per ora non c’è alcuna conferma ufficiale, ma è bastata una frase pronunciata...