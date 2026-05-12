Fiorello a La Pennicanca il dolcissimo saluto a sua figlia Angelica

Da dilei.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 12 maggio, la puntata de La Pennicanca è stata condotta da Fiorello e Fabrizio Biggio, che hanno affrontato temi politici con ironia. Tra i momenti di svago, i due si sono divertiti a parlare di gossip e hanno condiviso un retroscena su Marina Berlusconi. Durante la puntata, Fiorello ha rivolto un saluto affettuoso a sua figlia Angelica.

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Fiorello e Fabrizio Biggio hanno condotto una nuova puntata de La Pennicanza, martedì 12 maggio. La coppia si è concentrata molto sulla politica con la solita ironia pungente e si è divertita a fare del gossip e non mancato un retroscena su Marina Berlusconi. Ma Fiorello ha intenerito tutti con un saluto speciale. Fiorello, il dolce saluto alla figlia Angelica. Fiorello ha addolcito l’atmosfera de La Pennicanza con un dolcissimo saluto alla figlia Angelica che il prossimo 28 giugno compie 20 anni.  “ Dai amoretta, su su su. Consentitemi di fare un saluto, devo fare un saluto alla mia amoretta”, ha esordito lo showman in veste di tenero papà. E ha proseguito: “ La mia cuccioletta Angelica che è stata poco bene e quindi è a casa, non è potuta andare a scuola.🔗 Leggi su Dilei.it

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