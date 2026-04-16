Milly Carlucci si appresta a vivere un momento speciale nella sua vita: sua figlia, Angelica Donati, è in attesa di un bambino. Secondo quanto si è appreso, la nascita è prevista per giugno. La notizia è stata diffusa da fonti vicine alla famiglia e ha suscitato grande interesse tra i fan e i media. La futura nonna si prepara a questo nuovo ruolo, confermato ufficialmente nelle ultime settimane.

Prima la notizia del matrimonio, poi la dolce attesa. E’ freschissima l’indiscrezione lanciata dal settimanaleDiPiùTvsecondo la qualela figlia di Milly Carlucci, Angelica Donati, sarebbe incinta.Il primo nipotino della conduttrice di Rai 1 dovrebbe arrivare tra due mesi,il parto è infatti atteso forse per giugno.Si tratta del primogenito di Angelica e suo marito, il principeFabio Borghese,discendente di una famiglia nobile italiana. I due si erano sposati due anni fasempre nello stesso mese in cui è prevista la nascita del bebè e oggi a coronare quell’amore sarebbe proprio la gravidanza. Milly Carlucci sta per conoscere il suo primo nipotino. La figlia avuta dal matrimonio con Angelo Donati, Angelica, sarebbe in attesa di un bebè.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Milly Carlucci diventerà nonna per la prima volta: sua figlia Angelica è incinta

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Panoramica sull’argomento

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Rispetto alla Pasqua dello scorso anno (19-20 aprile), il sabato sera di Rai 1 con #Canzonissima di Milly Carlucci guadagna +5 punti. Mentre il sabato sera di Canale 5 con #Amici25 segna -3,4 punti e -700.000 spettatori. Piano piano, iniziando ad accendersi, x.com