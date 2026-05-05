Il dolore dopo la tragedia | l’ultimo saluto a Caterina mentre Angelica lotta in ospedale

A Forlì, nelle ore successive a un incidente grave, si è formato un flusso costante di persone lungo viale dell’Appennino. La comunità si riunisce per dare l’ultimo saluto a una giovane deceduta, mentre un’altra ragazza rimane in ospedale, dove i medici cercano di salvarle la vita. La scena è caratterizzata da un silenzio rispettoso e da un’atmosfera di raccoglimento.

Un silenzio carico di dolore e raccoglimento avvolge viale dell’Appennino, a Forlì, dove nelle ore successive alla tragedia si è formato un continuo pellegrinaggio di persone. Amici, conoscenti e semplici cittadini si fermano davanti a quel platano diventato simbolo di una notte drammatica, lasciando fiori, biglietti e pensieri. La scena si sposta però anche tra le corsie degli ospedali, dove la sofferenza convive con una flebile speranza, dando forma a un dramma che coinvolge un’intera comunità. La città si prepara ora a dare l’ultimo saluto a Caterina Romualdi, la giovane di 23 anni morta nel violento incidente stradale avvenuto domenica sera.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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