Finto carabiniere arrestato da quelli veri dopo la truffa a un' anziana

Nella giornata di giovedì 16 aprile, i militari di una caserma locale hanno arrestato in flagranza un uomo di 36 anni residente a Napoli, ritenuto responsabile di aver commesso una truffa ai danni di un’anziana. Secondo quanto riferito, l’uomo si era spacciato per un carabiniere, mettendo in atto un raggiro per ottenere denaro. L’arresto è avvenuto nel corso di un intervento mirato a contrastare le truffe di questo tipo.

Truffa del finto carabiniere: quelli veri ne arrestano uno a Oggiono. Nella giornata di giovedì 16 aprile, i militari della caserma oggionese hanno infatti proceduto all’arresto in flagranza di reato di un cittadino italiano di 36 anni, residente a Napoli, ritenuto il presunto responsabile di una.🔗 Leggi su Leccotoday.it Carabinieri smantellano rete di truffe agli anziani in Italia Notizie correlate Roma: truffa anziana con tecnica finto carabiniere, arrestato 24enneUn uomo di 24 anni, originario di Napoli e senza precedenti penali, è stato arrestato ieri sera dai carabinieri nel quartiere Trieste di Roma per... Ancora una truffa del finto carabiniere: anziana salvata dopo bonifico da 25 mila euroI carabinieri della stazione di Rapallo hanno sventato un tentativo di truffa ai danni di una donna di 65 anni, messo in atto con il cosiddetto... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Truffa del finto carabiniere, il figlio di un’anziana chiama i poliziotti: 21enne arrestato sulla porta di casa; Tavagnacco, truffa del finto carabiniere: raggira un 72enne, preso in flagrante; Finti Carabinieri raggirano un'anziana, ma vengono arrestati...da quelli veri; Scoperto mentre tenta la truffa del finto carabiniere, aggredisce l’anziana e gli agenti: arrestato. Finto carabiniere arrestato da quelli veri dopo la truffa a un'anzianaIl blitz a Oggiono da parte dei militari che, anche grazie alle segnalazioni al 112, hanno individuato il 36enne con ben 10mila euro e diversi ori sottratti con l'inganno ... leccotoday.it Finto carabiniere deruba una 90enne : arrestato. Restituiti gioielli, argenteria e contanti per 10.000 euroContinuano le truffe del finto carabiniere, questa volta nel mirino una 90enne. È successo nei giorni scorsi: dopo una serie di segnalazioni al 112, ha preso il via un’operazione lampo dei carabinie ... gazzettadiparma.it PRIMA TENTA LA TRUFFA, POI STRAPPA LA SCATOLA CON SOLDI E GIOIELLI: RECUPERATI QUASI 30MILA EURO Seguici su Telegram per restare sempre aggiornato >>> https://t.me/friulioggi https://www.friulioggi.it/cronaca/truffa-finto-carabiniere-stra facebook Parma, truffa del “finto Carabiniere”: arrestato 40enne, recuperati 10mila euro x.com