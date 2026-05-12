Finti dipendenti comunali tentano di truffare un anziano | due denunce
Due persone sono state denunciate dalla polizia locale di Novara per aver tentato di truffare un anziano. I sospetti si sono presentati alla porta del pensionato spacciandosi per dipendenti comunali e hanno cercato di ottenere denaro con metodi fraudolenti. L’intervento delle forze dell’ordine ha interrotto il tentativo e portato alla denuncia, che è avvenuta a piede libero. La vicenda si è conclusa con l’identificazione dei due individui coinvolti.
La polizia locale ha denunciato a piede libero due persone per tentata truffa ai danni di un pensionato di Novara. L'operazione è scattata lunedì 11 maggio, dopo che l'anziano aveva segnalato una telefonata sospetta ricevuta in mattinata.Il tentativo di raggiroUn giovane aveva contattato il.🔗 Leggi su Novaratoday.it
Finto carabiniere tenta di truffare un'anziana, ma lei recita la parte e lo fa arrestare
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