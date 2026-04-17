Rigate macchine dei dipendenti comunali sporte denunce ai carabinieri

Qualcuno ha rigato l’auto di un dipendente comunale nel parcheggio di via Pittoni a Pagani. L’episodio è avvenuto alcuni giorni fa e la vittima ha deciso di presentare denuncia ai carabinieri. La vettura si trovava nel parcheggio pubblico, e al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze o sui sospetti. La vicenda è ora oggetto di indagine da parte delle forze dell’ordine.

Rigata macchina di un dipendente comunale. L'episodio si è verificato giorni fa a Pagani, nel parcheggio di via Pittoni. L'episodio è stato denunciato ai carabinieri. Il raidStando ai bene informati, sarebbe più di una l'auto sulla quale erano evidenti segni di danneggiamento. Le vittime hanno.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Ramacca: il Csa7ral proclama lo stato di agitazione dei dipendenti comunali Codice di comportamento e uso dei social, al via la formazione per 130 dipendenti comunaliL'incontro ospitato nella sala consiliare di Palazzo San Giorgio ha visto come relatrici le dottoresse Antonia Criaco e Iolanda Mauro Nel corso della...