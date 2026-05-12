Finti carabinieri truffano e picchiano anziano | uno preso dopo la maxi fuga

Due uomini si sono presentati come carabinieri e sono entrati in casa di un anziano, ma lui ha capito subito che si trattava di un inganno. Dopo aver scoperto la truffa, l’uomo ha reagito e sono quindi scattate le azioni di polizia. Uno dei presunti truffatori è stato arrestato dopo una lunga fuga. Le forze dell’ordine stanno indagando sui dettagli dell’episodio e sulle identità dei responsabili.

Fermo, 12 maggio 2026 – Fingendosi due carabinieri si sono fatti aprire la porta di casa ma, una volta dentro, quell’anziano ha capito che si trattava di un raggiro e ha reagito. Purtroppo è stato sopraffatto dai malviventi e rapinato di oro e denaro per un valore di circa diecimila euro. Fuga e caccia all’uomo. Dopodiché gli aggressori sono fuggiti a bordo di un’auto convinti di aver fatto perdere le loro tracce. Hanno dovuto però fare i conti con il tempestivo intervento della polizia che, con un’indagine lampo, ha individuato la targa della vettura e ha fatto scattare la caccia all’uomo che si è conclusa nei pressi di Cassino dopo che i banditi hanno speronato un’auto dei carabinieri.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Finto carabiniere tenta di truffare un'anziana, ma lei recita la parte e lo fa arrestare

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