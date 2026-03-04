Finti carabinieri truffano la nonna per più di 30mila euro | arrestati in poche ore

Due uomini hanno truffato un’anziana di 84 anni a Sale Marasino, fingendosi carabinieri, e sono stati arrestati poche ore dopo. I malviventi sono riusciti a sottrarre più di 30.000 euro alla donna prima di essere fermati. La rapida operazione ha portato al loro arresto e ha evitato ulteriori danni alla vittima. La vicenda si è conclusa con un intervento tempestivo delle forze dell’ordine.

Tanta paura e sconforto, ma per una volta tanto una storia a lieto fine: è durata solo poche ore la fuga dei malviventi senza scrupoli che a Sale Marasino avevano appena truffato un'anziana di 84 anni, fingendosi carabinieri. Sono stati infatti rintracciati e arrestati in flagranza di reato dai carabinieri veri, i militari della compagnia di Brescia e della stazione di Marone: tre persone sono finite in manette, due uomini e una donna, accusati di truffa. Tutto è successo nel pomeriggio del 2 marzo. La vittima, riferiscono i carabinieri, era stata contattata telefonicamente da un uomo che, spacciandosi per un militare del comando provinciale di Brescia, le riferiva della necessità di consegnare denaro e preziosi per evitare conseguenze giudiziarie. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Sale Marasino, si fingono carabinieri e truffano una 94enne: arrestati con 30mila euro di gioielliSale Marasino (Brescia), 3 marzo 2026 – Hanno approfittato della badante, uscita per fare la spesa e hanno cercato di truffarla, ma sono stati...

Finti carabinieri rubano 30mila euro di gioielli a Belluno, ecco come hanno agito: arrestati dalla poliziaFinta telefonata di un maresciallo, raggiro ai danni di un’anziana e due persone catturate: è questo il riassunto dell’operazione condotta dalla...

Aggiornamenti e notizie su Finti carabinieri.

Temi più discussi: La truffa del finto maresciallo continua a mietere vittime: nel Trevigiano una coppia perde 40mila euro; Finti carabinieri truffano un'anziana 84enne con la scusa di guai giudiziari: 30.000 euro in oro e 1.400 euro in contanti recuperati e 3 persone arrestate; Truffa dei finti carabinieri: in due tentano di portare via gioielli e contanti, aggrediti i poliziotti intervenuti - FoggiaToday; Finti Carabinieri truffano un’anziana: arrestati con 30mila euro in oro.

Finti carabinieri truffano un'anziana 84enne con la scusa di guai giudiziari: 30.000 euro in oro e 1.400 euro in contanti recuperati e 3 persone arrestateSALE MARASINO. Si sono finti dei carabinieri ma alla fine sono stati arrestati da quelli veri che sono riusciti a recuperare 30.000 euro in oro e 1.400 euro in contanti. Vittima della truffa un'anzian ... ildolomiti.it

Finti Carabinieri truffano un’anziana: arrestati con 30mila euro in oroSi sono finti Carabinieri per raggirare un’anziana di 84 anni, ma sono finiti in manette pochi minuti dopo il colpo. Nel pomeriggio del 2 marzo, a Sale Marasi ... elivebrescia.tv

Si fingono carabinieri, arrestati da quelli veri Ancora truffe ai danni di anziani, questa volta però i finti carabinieri sono finiti nella rete dei carabinieri veri. Quelli della stazione di Marone hanno infatti arrestato tre persone che avevano... facebook