Un'anziana è stata truffata da falsi carabinieri che l'hanno contattata con un ricatto. I truffatori hanno chiamato la donna fingendosi militari e le hanno fornito dettagli tecnici per sembrare ufficiali, convincendola a credere nella loro identità. La vittima ha subito un tentativo di frode basato su minacce e inganni, che ha portato alla perdita di denaro. Le forze dell'ordine stanno indagando sul caso.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i finti militari a convincere la donna?. Quali dettagli tecnici hanno usato per simulare la verità?. Chi sono i responsabili identificati dai carabinieri di Castignano?. Come possono le forze dell'ordine prevenire nuovi ricatti simili?.? In Breve Truffatori hanno simulato coinvolgimento del marito in rapina presso gioielleria sulla salaria.. Vittima ha consegnato denaro contante e oggetti in oro ai malviventi a domicilio.. Indagini condotte dai carabinieri di Castignano hanno permesso l'identificazione dei responsabili.. Autorità di Ascoli Piceno gestiscono il procedimento per accertare le responsabilità penali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Castignano: finti carabinieri truffano un’anziana con un ricatto

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