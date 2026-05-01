Lavoro l' allarme di Confartigianato sui contratti pirata | così i lavoratori perdono fino a 4mila euro l' anno

Oltre 700 contratti "pirata" minacciano il mercato del lavoro italiano, nonostante il 96% dei dipendenti sia tutelato da accordi sottoscritti dalle sigle sindacali e datoriali più rappresentative. In occasione del 1° maggio, Confartigianato Imprese Piemonte accende i riflettori su un fenomeno che.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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Primo Maggio, Confartigianato Taranto: “No ai contratti pirata, il lavoro dignitoso nasce da imprese sane”Tarantini Time QuotidianoIn occasione del Primo Maggio, Confartigianato Taranto interviene sul tema del lavoro lanciando un appello contro il dumping...

Leggi anche: «Contratti pirata», l’allarme della Cgil: a Bergamo paghe inferiori fino al 35%

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Giornata per la sicurezza sul lavoro, l’allarme Fillea Firenze; Sicurezza sul lavoro, l’allarme di Mastrovito: Problema strutturale, serve una svolta culturale; Sicurezza sul lavoro in Calabria, l’allarme della Fillea Cgil; Taranto, l’allarme della Uil: Tre morti in pochi mesi, non è più accettabile.

Giornata mondiale sicurezza sul lavoro, allarme in Toscana: Numeri ancora preoccupantiNel Safe Day il bilancio di sindacati e patronato Acli: edilizia tra i settori più a rischio, oltre 33mila infortuni e più di 16mila malattie professionali ... lanazione.it

Ostia, estate in salita sul litorale: «A rischio mille posti di lavoro e un indotto da 25 milioni». L'allarme dei commerciantiSi prospetta una stagione più calda che mai sul litorale romano. Secondo la Confcommercio di Roma ci sono almeno una ventina di concessioni che traballano, tra chiusure e ... leggo.it

Il Primo Maggio non è solo una ricorrenza, un giorno rosso sul calendario. È tenere viva la memoria, ricordando chi ha lottato chiedendo diritti, tempo, dignità. Il lavoro non è che cosa e quanto produciamo, cosa facciamo. È ciò che facciamo ogni giorno e che f - facebook.com facebook

Primo maggio, il corteo in centro nel nome del «lavoro dignitoso» x.com