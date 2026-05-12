Finisce l' era Polimeni Sapienza si prepara alla campagna elettorale Si vota per il nuovo rettore

La Sapienza si avvicina alle elezioni per il nuovo rettore, in programma il 30 novembre. Il mandato di Antonella Polimeni, eletta nel 2020 e prima donna a ricoprire questa posizione nell’ateneo romano, sta per concludersi. La campagna elettorale è ormai alle porte, mentre il personale docente e amministrativo si prepara alle votazioni per scegliere il successore.

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