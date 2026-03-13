L'Associazione ha annunciato l'organizzazione di un corso di alta formazione rivolto agli operatori fiscali. L’obiettivo è preparare i professionisti che assisteranno i contribuenti durante la campagna fiscale del 2026. L’iniziativa si concentra sulla formazione specifica degli operatori, con l’intento di garantire un servizio qualificato e aggiornato. La preparazione si svolgerà in vista delle scadenze fiscali imminenti.

Per preparare al meglio la stagione fiscale, l’Associazione ha organizzato un corso di alta formazione dedicato agli operatori fiscali che saranno al servizio degli utenti durante la campagna. Il percorso formativo ha previsto un programma strutturato di lezioni e approfondimenti sulle principali tematiche tributarie, con particolare attenzione alle novità normative e agli aspetti tecnici legati alla predisposizione delle dichiarazioni. Il corso è stato inoltre accompagnato da prove intermedie di verifica e da una prova finale, strumenti pensati per garantire un elevato standard di preparazione e assicurare che gli operatori chiamati ad assistere i contribuenti possiedano competenze aggiornate e pienamente consolidate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ASPPI INVESTE NELLA FORMAZIONE E SI PREPARA ALLA CAMPAGNA FISCALE 2026

Articoli correlati

Formazione gratuita con Caaf Cgil. Campagna fiscale, assunzioniUn’opportunità di formazione e lavoro da non perdere grazie al Caaf Cgil Toscana.

Modelli dichiarativi 2026 approvati in via definitiva: tutte le novità per 730, Redditi, IRAP, 770 e Concordato preventivo biennale nella campagna fiscale relativa al periodo d’imposta 2025L'Agenzia delle Entrate ha approvato in via definitiva i modelli dichiarativi 2026 con il provvedimento del 27 febbraio, completando il quadro degli...