Vota la Passera | all’officina LFI di Pescaiola spunta il programma elettorale più diretto della campagna aretina

In una campagna elettorale caratterizzata da termini come “rigenerazione urbana” e “mobilità sostenibile”, un nuovo slogan ha attirato l’attenzione all’officina LFI di Pescaiola. Si tratta di un messaggio semplice e diretto, che si distingue rispetto alle tradizionali strategie comunicative adottate dai candidati. La scelta di un linguaggio lineare e senza fronzoli ha suscitato curiosità tra gli osservatori locali, offrendo un esempio di comunicazione politica più schietta.

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AREZZO – In una campagna elettorale ormai sommersa da parole come “rigenerazione urbana”, “resilienza”, “visioni partecipate” e “mobilità sostenibile”, qualcuno ad Arezzo avrebbe deciso di tornare alla comunicazione politica essenziale. Molto essenziale. È comparsa infatti sopra una porta interna dell’officina LFI di Pescaiola una scritta destinata a dividere l’opinione pubblica, accendere il dibattito e probabilmente provocare almeno tre post indignati su Facebook scritti interamente in maiuscolo: “VOTA LA PASSERA”. Una frase secca, incisiva, immediata. Secondo alcuni una provocazione goliardica degna delle migliori officine ferroviarie italiane; secondo altri il primo slogan davvero comprensibile dopo settimane di programmi elettorali da 84 pagine scritti come una tesi di urbanistica.🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Vota la Passera”: all’officina LFI di Pescaiola spunta il programma elettorale più diretto della campagna aretina Notizie correlate Fake, insulti e bodyshaming: il volto più miserabile della campagna elettorale a MontemesolaTarantini Time QuotidianoLa campagna elettorale a Montemesola rischia di trasformarsi nell’ennesima discarica social dove il confronto politico... Fragagnano, Fischetti lancia la campagna elettorale: “Continuità e programma condiviso”Tarantini Time Quotidiano “Ripartiamo con determinazione e senso di responsabilità, pronti a governare nel segno della continuità e del buon governo... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Banchelli: Il riscatto passa dal voto: occorrono discontinuità e un piano strategico per Prato; Scommesse, Minnesota: passa al voto del Senato un disegno di legge per vietare i mercati di previsione; Bilancio UE, Europarlamento approva aumento del 10% | FI vota col Pd, FdI si astiene come AVS: Lega contrari. Salvare il Delle Vittorie: Forza Italia vota insieme alla sinistra x.com Forum dei Giovani di Eboli: ufficializzate le candidature. Si vota il 4 giugno EBOLI – Alle ore 12:00 di lunedì 4 maggio sono state presentate le liste dei candidati per l’elezione del Coordinatore e dei 14 componenti del Consiglio del Forum dei Giovani della Citt - facebook.com facebook