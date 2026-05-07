Vota la Passera | all’officina LFI di Pescaiola spunta il programma elettorale più diretto della campagna aretina
In una campagna elettorale caratterizzata da termini come “rigenerazione urbana” e “mobilità sostenibile”, un nuovo slogan ha attirato l’attenzione all’officina LFI di Pescaiola. Si tratta di un messaggio semplice e diretto, che si distingue rispetto alle tradizionali strategie comunicative adottate dai candidati. La scelta di un linguaggio lineare e senza fronzoli ha suscitato curiosità tra gli osservatori locali, offrendo un esempio di comunicazione politica più schietta.
AREZZO – In una campagna elettorale ormai sommersa da parole come “rigenerazione urbana”, “resilienza”, “visioni partecipate” e “mobilità sostenibile”, qualcuno ad Arezzo avrebbe deciso di tornare alla comunicazione politica essenziale. Molto essenziale. È comparsa infatti sopra una porta interna dell’officina LFI di Pescaiola una scritta destinata a dividere l’opinione pubblica, accendere il dibattito e probabilmente provocare almeno tre post indignati su Facebook scritti interamente in maiuscolo: “VOTA LA PASSERA”. Una frase secca, incisiva, immediata. Secondo alcuni una provocazione goliardica degna delle migliori officine ferroviarie italiane; secondo altri il primo slogan davvero comprensibile dopo settimane di programmi elettorali da 84 pagine scritti come una tesi di urbanistica.🔗 Leggi su Lortica.it
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