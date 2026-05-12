Fine vita in Lombardia spunta il piano Bertolaso | ma Lega e FdI si ribellano

Si riaccende il dibattito sul fine vita, in Lombardia e a livello nazionale. Mentre è in corso una nuova raccolta firme dell'Associazione Luca Coscioni, in Senato si è raggiunta un'intesa sul 3 giugno per iniziare la discussione della proposta di legge delle opposizioni, a meno che entro quella.🔗 Leggi su Milanotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Sindaci gay di FdI e Lega si sposano: “Ma noi siamo per la famiglia tradizionale”Alessandro Basso, sindaco di Pordenone di Fratelli d’Italia, e Loris Bazzo, primo cittadino della Lega di Carlino, in provincia di Udine, si sposano.

Decreto sicurezza, FdI risponde alle opposizioni intonando l’Inno di Mameli: loro si uniscono e si alzano in piedi (ma la Lega resta seduta)L’Aula della Camera ha approvato in via definitiva il Ddl Sicurezza con 162 voti a favore, 102 contrari e un astenuto.

Argomenti più discussi: Regione Lombardia, ecco il vademecum sul fine vita: le indicazioni operative su farmaci, tempi, modi e assistenza; Edilizia sostenibile Lombardia: contributi fino a 250.000 euro per le MPMI della filiera; La Lombardia mette all'angolo le rinnovabili e spiana la strada ai data center senza la necessaria regolamentazione; In Lombardia controlli gratuiti dopo le cure per il tumore al seno.

Serena e' stata il primo caso di suicidio medicalmente assistito in Lombardia. Era malata di sclerosi da trent'anni. La sorella Nicoletta, a margine della conferenza dell'Associazione Luca Coscioni a Milano: Ha sorriso fino all'ultimo. Zero cedimenti. #FineVita # x.com

Regione Lombardia, ecco il vademecum sul fine vita: le indicazioni operative su farmaci, tempi, modi e assistenzaIl Corriere anticipa una bozza del vademecum che sarà integrato con i suggerimenti della politica e pubblicato. La domanda deve avere risposta entro 145 giorni: un dovere rispettare la dignità umana ... milano.corriere.it