Fine vita in Lombardia spunta il piano Bertolaso | ma Lega e FdI si ribellano
Si riaccende il dibattito sul fine vita, in Lombardia e a livello nazionale. Mentre è in corso una nuova raccolta firme dell'Associazione Luca Coscioni, in Senato si è raggiunta un'intesa sul 3 giugno per iniziare la discussione della proposta di legge delle opposizioni, a meno che entro quella.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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