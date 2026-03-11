Due sindaci, uno di Fratelli d’Italia e l’altro della Lega, si sono sposati. Alessandro Basso, sindaco di Pordenone, e Loris Bazzo, primo cittadino di Carlino, in provincia di Udine, hanno celebrato il loro matrimonio. Entrambi sono rappresentanti di partiti considerati vicini alla destra e si sono uniti in un'unione civile. La coppia ha dichiarato di essere a favore della famiglia tradizionale.

Alessandro Basso, sindaco di Pordenone di Fratelli d’Italia, e Loris Bazzo, primo cittadino della Lega di Carlino, in provincia di Udine, si sposano. I due, che hanno annunciato l’unione civile per il prossimo 27 giugno nel Chiostro di San Francesco a Pordenone, hanno dichiarato: “Questa scelta nasce da un rapporto solido, costruito in cinque anni insieme, e questo credo sia tutto quello che si debba dire dal punto di vista personale. Ma è chiaro che la curiosità è politica, sia per il nostro essere entrambi sindaci, sia per il fatto di appartenere al centrodestra. Possiamo serenamente dire che siamo la prova di come la destra sia più avanti di tanti altri, nei fatti. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Sindaci gay di FdI e Lega si sposano: “Ma noi siamo per la famiglia tradizionale”

Articoli correlati

Le nozze gay tra i sindaci di Lega e FdI: «Il mondo cambia. Sui diritti è più avanti la destra»Si terrà il prossimo 27 giugno la prima unione civile tra due sindaci omosessuali.

Alessandro e Loris sposi, le nozze gay dei sindaci di Fratelli d?Italia e LegaPORDENONE - Il primo matrimonio della storia italiana tra due sindaci omosessuali, sarà celebrato a Nordest e nelle file del centrodestra.

Aggiornamenti e notizie su Sindaci gay di FdI e Lega si sposano Ma...

Temi più discussi: Unione civile per i sindaci gay di FdI e Lega; Sindaci gay di FdI e Lega sposi: Siamo per la famiglia tradizionale; Sindaci gay di FdI e Lega si sposano, la risposta del Pd: Unione resa possibile da una legge di centrosinistra; Alessandro e Loris sposi, le nozze dei sindaci di Fratelli d’Italia e Lega.

Sindaci gay di FdI e Lega si sposano, la risposta del Pd: «Unione resa possibile da una legge di centrosinistra»Una scelta dettata dall'amore, che va contro la linea politica dei partiti di cui fanno parte. Il prossimo 27 giugno ci sarà ... msn.com

Il matrimonio gay di due sindaci di destra, Alessandro Basso (FdI) e Loris Bazzo (Lega): «Ma siamo per la famiglia tradizionale»Mettere d’accordo le agende di due sindaci non è semplice. «Tra impegni istituzionali e lavoro, trovare una data è stato quasi l’aspetto più complicato». Ma alla fine hanno deciso: si sposeranno il 27 ... corriere.it

Due sindaci di destra omosessuali si sposano grazie ad una legge fatta dalla sinistra. E va bene così. Alessandro Basso, sindaco di Pordenone, Fratelli d'Italia. Loris Bazzo, sindaco di Carlino, Lega. Il 27 giugno si diranno sì nel chiostro di San Francesco a Po - facebook.com facebook

Elezioni dei sindaci, in Sardegna si voterà il 7-8 giugno x.com