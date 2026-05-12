Il 3 giugno l’Aula del Senato si riunirà per discutere una proposta di legge relativa al fine vita. Al momento, non è stato ancora deciso quale testo verrà portato all’attenzione dei senatori. Se non si raggiungerà un accordo tra le forze politiche, la maggioranza intende procedere con il voto sulla proposta del Partito Democratico. Nel frattempo, Forza Italia sta lavorando per superare il veto di Fratelli d’Italia sulla questione.

Il prossimo 3 giugno l'Aula del Senato inizierà a discutere la proposta di legge sul fine vita. Quale, però, non è ancora dato saperlo. È questo l'esito della conferenza dei capigruppo svolta martedì pomeriggio, che ha riaperto un dossier fermo da quasi un anno: le opposizioni chiedevano di portare in assemblea il loro testo unitario, a prima firma del senatore Pd Alfredo Bazoli, alternativo al testo base dei relatori, Pierantonio Zanettin di Forza Italia e Ignazio Zullo di Fratelli d'Italia, approvato lo scorso luglio nelle Commissioni riunite Giustizia e Affari sociali. Quest'ultima proposta è contestata dal...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Fine vita il 3 giugno in Aula al Senato: senza accordo si voterà il testo Pd. Forza Italia lavora per superare il veto di FdI

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Fine vita, Costa (Fi): “Serve una legge, no al caos normativo”. Boccia (Pd): “Votino con noi per mandare il testo in Aula”“Noi riteniamo che sul fine vita ci sia un vuoto legislativo, che non può essere colmato da una molteplicità di leggi regionali diverse.

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Sulla materia c’è un vuoto legislativo che non può essere colmato da una molteplicità di leggi regionali diverse. La via maestra è una legge nazionale. Enrico Costa, Capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati. x.com

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