fine vita il pd chiede una data certa per sbloccare il senato

Il dibattito sul fine vita si riaccende in Parlamento, con il Partito Democratico che chiede una data precisa per riaprire i lavori al Senato. La proposta di legge, avanzata dai senatori Zanettin e Zullo, introduce modifiche alle modalità di accesso al suicidio assistito. Contestualmente, il Movimento 5 Stelle manifesta opposizione alla proposta proposta dalla maggioranza, sottolineando divergenze sul contenuto e sulla sua applicazione.

? Punti chiave Come cambierà l'accesso al suicidio assistito secondo il testo Zanettin-Zullo?. Perché il M5S contesta la proposta di legge della maggioranza?. Quali rischi corre il Servizio Sanitario Nazionale con la nuova norma?. Chi sono i partiti che spingono per il modello Bazoli?.? In Breve Forza Italia propone il testo Zanettin-Zullo per riaprire il confronto in commissione.. M5S critica la bozza della maggioranza per possibili limitazioni al suicidio assistito.. Ilaria Cucchi chiede l'inclusione del tema nel Servizio Sanitario Nazionale per uniformità.. Il rischio di disparità territoriale riguarda l'accesso ai servizi tra pubblico e privato.🔗 Leggi su Ameve.eu

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