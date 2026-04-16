Dopo mesi di attesa, il dibattito sul fine vita riprende slancio al Senato grazie a una nuova posizione adottata da un partito di maggioranza. La discussione era rimasta ferma nei corridoi dell’aula parlamentare, ma ora si registra un cambio di rotta che potrebbe influenzare le prossime tappe legislative sulla materia. La decisione ha suscitato reazioni tra i vari gruppi politici coinvolti, aprendo un nuovo capitolo in Parlamento.

Il dibattito sul fine vita, rimasto congelato per lunghi mesi tra i corridoi del Senato, riceve una scossa inaspettata grazie a una nuova linea politica tracciata da Forza Italia. Stefania Craxi, che ha recentemente assunto la guida del gruppo azzurro a Palazzo Madama sostituendo Maurizio Gasparri, ha manifestato una cauta apertura verso la questione, definendola una necessità di discussione su un tema di civiltà e puntando alla ricerca di un punto d’incontro. La svolta azzurra guidata dai discendenti del fondatore. Un vento di cambiamento sta soffiando all’interno delle strutture di Forza Italia, con un assetto che punta a una maggiore modernità liberale e centrista.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fine vita: la svolta di Forza Italia che sblocca il Senato

Notizie correlate

Fine vita, Craxi apre all’opposizione e scuote il dossier bloccato al Senato. In Forza Italia il primo segnale del nuovo corso sui dirittiUna prima apertura, prudente, sul fine vita, dossier congelato da mesi al Senato.

Fine vita, Libera è la 14esima persona in Italia che sceglie il suicidio assistitoIl farmaco era stato appositamente predisposto dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) per consentire di azionare l’infusione endovenosa del...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Fine vita, a Nordest 8 su 10 dicono sì al suicidio assistito; Forza Italia, svolta alla Camera: Barelli lascia, Enrico Costa eletto capogruppo; Svolta-Ciarapica, il sindaco di Civitanova con Vannacci: È un vero punto di riferimento; Piscine comunali, la svolta: la gestione passa ai privati per quasi 3 milioni.

Chi è Enrico Costa, l'uomo che domani dovrebbe segnare la svolta in Forza ItaliaEnrico Costa emerge come figura centrale nel rinnovamento di Forza Italia: il deputato piemontese, indicato in pole position per sostituire Paolo Barelli come capogruppo alla Camera, potrebbe segnare ... tag24.it

Forza Italia, svolta alla Camera: Barelli lascia, Enrico Costa eletto capogruppoDopo giorni d'attesa arriva l'annuncio del cambio di capogruppo alla Camera di Forza Italia: Paolo Barelli lascia il posto a Enrico Costa . La resa di Barelli è arrivato dopo qualche giorno dal vertic ... tg.la7.it

Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati e Libertà e Democrazia rilanciano l’azione comune su viabilità, sanità, turismo e servizi ai cittadini #IsoladiCapoRizzuto #InProvincia facebook

Mi era sfuggita questa chicca: il nuovo capogruppo di Forza Italia è stato eletto in Azione. Non so da che parte cominciare a commentare. x.com