De Pascale alla Manifattura delle Idee di Firenze | Le Regioni siano protagoniste sulla sicurezza

Il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, è intervenuto alla Manifattura delle Idee di Firenze su invito dell’europarlamentare Dario Nardella. Durante l’evento ha affrontato i temi di sicurezza, immigrazione e infrastrutture, sottolineando l’importanza di un ruolo attivo delle Regioni su questi argomenti. L’incontro si è svolto nel centro culturale fiorentino, con la partecipazione di vari rappresentanti istituzionali e cittadini interessati.

Il presidente dell’Emilia-Romagna rilancia su politiche per la sicurezza, Cpr e grandi opere: “Il passante di Bologna è strategico per tutto il Paese”. “Attualmente siamo esclusi – ha spiegato – perché la normativa sulla sicurezza è precedente all’istituzione delle Regioni. Anche nel Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica sono presenti tutti, tranne le Regioni”. Una richiesta che, ha sottolineato, avrebbe raccolto apprezzamenti trasversali ma che finora non ha trovato spazio di discussione con l’esecutivo. Nel suo intervento de Pascale ha toccato anche il tema dei Cpr e più in generale della gestione dei flussi migratori. La proposta è quella di distinguere in modo netto tra politiche di accoglienza e politiche di sicurezza. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Sulla sicurezza De Pascale terremota il PdSalvate il soldato De Pascale: da un paio di giorni il presidente dell'Emilia-Romagna, esponente di spicco del Pd, è sotto il fuoco incrociato del...

Non è un caso che siano tutte di centrosinistra le Regioni a non voler tagliare sulla scuoladi Enza Plotino Anche il sistema scolastico diventa un calcolo approssimato per difetto.

