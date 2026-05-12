Fincantieri alza le stime per il 2026 Portafoglio ordini record e consegne fino al 2039

Fincantieri ha annunciato un incremento delle stime per il 2026, grazie a un portafoglio ordini che raggiunge i livelli più alti di sempre e a consegne previste fino al 2039. L’azienda ha iniziato l’anno con una performance commerciale che supera le aspettative e ha migliorato le previsioni di redditività per l’intero esercizio. Questi dati indicano un andamento positivo per il gruppo nel medio termine.

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Fincantieri apre il 2026 con una performance commerciale da record e con un miglioramento della redditività che porta il gruppo a rivedere al rialzo la guidance per l’intero esercizio. Il Consiglio di amministrazione della società, riunitosi sotto la presidenza di Biagio Mazzotta, ha approvato le informazioni finanziarie intermedie al 31 marzo 2026, confermando la traiettoria di crescita delineata dal Piano industriale 2026-2030. Carico di lavoro ai massimi storici. Il dato più rilevante arriva dal fronte commerciale. Il carico di lavoro complessivo raggiunge 74,2 miliardi di euro, nuovo massimo storico per il gruppo, in crescita del 17,4% rispetto ai 63,2 miliardi registrati a fine 2025.🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Fincantieri alza le stime per il 2026. Portafoglio ordini record e consegne fino al 2039 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Bankitalia riduce le stime sul Pil (2026 +0,5%) e le alza sull’inflazione Poste cresce e alza le stime: "Opas su Tim già positiva"Avvio d’anno in crescita e nuove strategia per l’operazione Tim, che darà vita "al primo operatore mobile" con la conclusione dell’opas entro... Argomenti più discussi: Fincantieri alza i target 2026. Nuovi ordini per 11 miliardi in 4 mesi sopra il target annuo; Fincantieri alza la guidance 2026, ordini oltre 11 miliardi euro e backlog record; Fincantieri, ricavi in calo ma margini in salita. Alzate le stime per il 2026; Fincantieri alza la guidance sull'EBITDA 2026 a 700-710 milioni di euro. Fincantieri alza le stime dopo il trimestre: ordini oltre il target e redditività in crescita • Fincantieri chiude il primo trimestre con ricavi in calo per effetto del confronto con il maxi ordine Indonesia del 2025, ma mostra un miglioramento dei marg… x.com Fincantieri alza le stime dopo il trimestre: ordini oltre il target e redditività in crescitaFincantieri chiude il primo trimestre con ricavi in calo per effetto del confronto con il maxi ordine Indonesia del 2025, ma mostra un miglioramento dei margini, una posizione finanziaria più solida e ... msn.com