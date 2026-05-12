Finali nazionali under 15 Unieuro schiacciasassi | tre su tre nel girone B e volo ai quarti

L'Unieuro Forlì Under 15 ha concluso il girone B delle Finali Nazionali con tre vittorie su tre partite, assicurandosi così il pass per i quarti di finale. La squadra ha mostrato un gioco convincente e ha ottenuto risultati convincenti, portando a casa il primo posto nel girone e qualificandosi alla fase successiva del torneo. La competizione prosegue con le sfide a eliminazione diretta.

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