Finali nazionali under 15 Unieuro schiacciasassi | tre su tre nel girone B e volo ai quarti
L'Unieuro Forlì Under 15 ha concluso il girone B delle Finali Nazionali con tre vittorie su tre partite, assicurandosi così il pass per i quarti di finale. La squadra ha mostrato un gioco convincente e ha ottenuto risultati convincenti, portando a casa il primo posto nel girone e qualificandosi alla fase successiva del torneo. La competizione prosegue con le sfide a eliminazione diretta.
L'Unieuro Forlì Under 15 scrive una pagina memorabile della propria stagione sportiva, dominando il Girone B delle Finali Nazionali e strappando con autorità il pass per i quarti di finale. La formazione biancorossa, guidata con maestria da coach Pelliconi e dal suo staff tecnico composto da.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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