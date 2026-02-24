Tre classi del Foscolo alle finali nazionali del Green Game

Tre classi dell'Iis “Ugo Foscolo” di Sparanise e Teano partecipano alle finali nazionali del Green Game, un progetto che promuove il riciclo e la sostenibilità nelle scuole. La partecipazione deriva dall’impegno degli studenti nelle attività di sensibilizzazione e raccolta rifiuti, che hanno portato le classi a qualificarsi. La competizione mette in evidenza il lavoro pratico e la passione degli alunni per l’ambiente. Ora, si preparano alla fase conclusiva del concorso.

Il progetto educativo dedicato ai temi del riciclo e della sostenibilità ambientale che coinvolge scuole secondarie di II grado in tutta Italia Nel corso delle attività formative, gli studenti e le studentesse dell'istituto di Sparanise e di Teano hanno preso parte con entusiasmo alle lezioni interattive, ottenendo risultati di rilievo. A conquistare il pass per la Finale Nazionale sono state le classi 2a A CAT della sede di Teano, 2a indirizzo Ragioneria e 2a indirizzo Scienze Applicate della sede di Sparanise, che rappresenteranno la provincia di Caserta nell’atto conclusivo del progetto. 🔗 Leggi su Casertanews.it Green Game, tre classi salernitane conquistano la finale nazionale a RomaTre classi salernitane, provenienti dal Convitto Tasso e dall'Istituto Giovanni XXIII, si sono qualificate per la finale nazionale del Green Game a Roma. Green Game, tre classi di Salerno conquistano la finale nazionale a RomaTre classi di Salerno si sono qualificate alla finale nazionale del Green Game 2026, dopo aver vinto le ultime sfide nelle scuole della città.