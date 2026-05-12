Finale playoff | A9 Nardò cuore e orgoglio non bastano Gara 1 va a Mesagne
La Pallacanestro A9 Nardò ha perso la prima gara dei playoff contro la Virtus Mesagne, conclusa con il punteggio di 65-71. La squadra ha disputato una partita intensa, rimanendo in partita fino all’ultimo possesso, ma alla fine è uscita sconfitta. La sfida si è svolta al Pala Andrea Pasca, segnando la prima tappa di un confronto che prosegue nelle prossime partite.
NARDO' - Si ferma in Gara-1 la corsa della Pallacanestro A9 Nardò, che cade al Pala Andrea Pasca contro la Virtus Mesagne con il punteggio di 65-71 al termine di una partita complicata, ma affrontata fino all’ultimo possesso senza mai arrendersi. Inizio magniloquente per i bianconeri, che.🔗 Leggi su Lecceprima.it
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