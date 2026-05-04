Baskérs cuore e orgoglio non bastano | Lucca colpisce in Gara 1

Nella prima partita della serie, i Chemifarma Baskérs Forlimpopoli hanno affrontato una sfida difficile contro la squadra di casa. Nonostante un'ottima prestazione ed evidenti segnali di determinazione, i Baskérs non sono riusciti a ottenere la vittoria. La gara si è conclusa con la vittoria della squadra di casa, lasciando aperto il discorso per le prossime sfide.

Non è bastata una prova di immenso coraggio ai Chemifarma Baskérs Forlimpopoli per espugnare il fortino del PalaTagliate. In Gara 1 della serie, i "Galletti" cedono il passo alla Basketball Club Lucca con il punteggio di 81-67, al termine di una sfida vissuta su continui ribaltamenti di fronte e.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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