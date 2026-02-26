Unieuro cuore e orgoglio non bastano Coach Martino | Dispiaciuto per il risultato ma non per la prestazione
Il tabellone del Palafiera condanna l'Unieuro Forlì, ma la sirena finale lascia nell'aria una sensazione diversa dalla solita sconfitta. Contro la capolista Valtur Brindisi, i biancorossi cadono 74-79 al termine di una gara vissuta sul filo del rasoio, combattuta con le unghie nonostante. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Martino, coach Unieuro. "La Rinascita può vincere il campionato»Sul fronte Unieuro, il derby è preso esattamente alla stessa maniera, vale a dire un match estremamente importante che può segnare la svolta in una...
Emergenza Unieuro, contro Brindisi senza Harper e Gaspardo. Coach Martino: "Daremo il massimo"Così Martino: "Nonostante questo vogliamo giocare con grande determinazione e sono convinto che i ragazzi che scenderanno in campo daranno il...
10 anni di tecnologia con il cuore: #cuoriconnessi, il progetto di Unieuro e polizia di stato, celebra il suo decimo anniversario con due eventiNell’appuntamento del mattino rivolto agli studenti 1.200 presenze e migliaia di scuole collegate da tutta Italia; nel pomeriggio alle 18.00, sempre all’Auditorium Parco della Musica, per la prima vol ... today.it
Unieuro tutto cuore: a Treviso sfiora l'impresaForlì, 22 gennaio 2017 - L'Unieuro cade 58-55 a Treviso: in casa della capolista, la Pallacanestro 2.015 lotta fino all'ultimo secondo, aggrappandosi a una difesa formidabile. La classifica resta ... ilrestodelcarlino.it