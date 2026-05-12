Finale Coppa Italia Lazio-Inter | colpo di scena Thuram le ultime

Marcus Thuram, inizialmente dato come indisponibile, è stato inserito nella lista dei convocati per la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter in programma domani sera all’Olimpico. La partita si disputa dopo che si era ipotizzato un suo forfait a causa di un infortunio, ma ora il giocatore sarà in campo per il match decisivo.

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Sembrava destinato al forfait, invece Marcus Thuram ci sarà domani sera all’Olimpico nel replay con la Lazio che metterà in palio la Coppa Italia. Il problema muscolare accusato ieri, una lieve contrattura, è già stata smaltita dall’attaccante dell’Inter, tanto che nella rifinitura ad Appiano si sta allenando regolarmente coi suoi compagni. (AnsaFoto) – Calciomercato.it A meno di nuove sorprese, il numero 9 partirà con la squadra alla volta della Capitale, pronto per scendere in campo. Vedremo quale sarà la scelta di Chivu, ovvero se lo schiererà titolare – al fianco ovviamente di Lautaro Martinez – o lo farà partire inizialmente dalla panchina.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Finale Coppa Italia Lazio-Inter: colpo di scena Thuram, le ultime ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Finale Coppa UEFA INTER VS LAZIO 3-0 Notizie correlate Inter Lazio, ansia Thuram verso la finale di Coppa Italia: le ultime sulla formazionedi Alberto PetrosilliInter Lazio, Chivu alle prese con diversi dubbi a due giorni dalla sfida contro la Lazio all’Olimpico: chi al posto di Thuram Si... Leggi anche: Finale Coppa Italia 2025/26, le probabili formazioni di Lazio-Inter: Thuram si fa male, pronto Esposito Argomenti più discussi: Coppa Italia Frecciarossa | Lazio-Inter, la vendita dei tagliandi; Lazio-Inter, guida alla finale di Coppa Italia; Coppa Italia, Inter e Lazio da Mattarella prima della finale. E all'Olimpico si va verso il sold out; Inter-Lazio, finale di Coppa Italia: Chivu ritrova i titolari per il bis, ma l’ombra del 2025 spaventa i nerazzurri. #Brocchi avvisa l' #Inter Le sue parole sulla finale di #CoppaItalia contro la #Lazio x.com CorSera: La Lazio avvisa l'Inter in vista della finale di Coppa Italia: La coppa sarà nostra. La squadra di Sarri era già concentrata sulla finale di mercoledì durante la sconfitta in campionato contro l'Inter, ma la fiducia resta alta. Alcuni giocatori hanno promess reddit Coppa Italia, finalissima Lazio-Inter: Sarri si gioca la stagione mentre Chivu va a caccia della doppiettaFatta sabato la prova generale in campionato (vittoria dell’Inter per 3-0) adesso c’è lo spettacolo più atteso. Il sipario si apre per la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. Per i biancocelesti ... tuttosport.com