Domenica 29 marzo, giornata delle Palme, la viabilità in città subirà variazioni a causa di eventi sportivi. Sono previste chiusure di strade e modifiche al traffico in diverse zone, in particolare per la Mezza maratona della Concordia e la terza edizione della Granfondo Mtb Valle dei Templi. Le autorità hanno comunicato le aree interessate e le deviazioni previste per garantire la sicurezza dei partecipanti e dei cittadini.

Stop alla circolazione in diverse zone in occasione di due manifestazioni sportive: la Mezza maratona della Concordia e la Granfondo di mountain bike Con un’ordinanza dirigenziale del settore polizia locale, il Comune ha disposto una serie di limitazioni al traffico per garantire lo svolgimento in sicurezza delle manifestazioni sportive. Nel dettaglio, dalle ore 8 e fino a cessate esigenze, sarà vietata la circolazione lungo la via Passeggiata Archeologica nella Valle dei Templi nel tratto compreso tra la rotatoria di Porta Aurea e l’intersezione con via Petrarca. Sempre dalle 8, in via Panoramica dei Templi, sarà istituito il senso unico di marcia con direzione dal bivio Bonamorone verso la rotatoria Giunone. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

© Agrigentonotizie.it - Domenica difficile per la viabilità in città, strade chiuse e traffico modificato: ecco cosa cambia

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