Gigi D’Alessio al PalaRescifina cambia la viabilità | strade chiuse parcheggi e percorsi obbligati per il doppio concerto

Messina si appresta a ospitare un doppio concerto con Gigi D’Alessio al PalaRescifina nei giorni 24 e 25 aprile. Per gestire l’afflusso di pubblico, sono state predisposte modifiche alla viabilità, con chiusure di alcune strade, percorsi obbligati e aree di parcheggio dedicate. Il piano mira a garantire l’accesso e l’uscita in modo ordinato durante entrambi gli eventi.

Messina si prepara al doppio appuntamento musicale con Gigi D’Alessio e la tournée “Gigi Palasport”, in programma il 24 e 25 aprile al PalaRescifina, con un piano straordinario di viabilità pensato per regolare afflusso e deflusso del pubblico e garantire condizioni di sicurezza durante entrambe.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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