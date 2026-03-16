Nella settimana conclusiva della campagna referendaria, più di 200 professori universitari hanno annunciato il loro sostegno al sì, invitando gli italiani a votare il 22 e 23 marzo. La loro posizione riguarda la riforma della giustizia, sulla quale si esprimeranno gli elettori attraverso il referendum. La campagna si avvicina alla sua fase finale, con gli ultimi appelli prima del voto.

Nella s ettimana finale della campagna referendaria, che precede il voto del 22 e 23 marzo, giorni in cui gli italiani saranno chiamati alle urne per esprimersi sulla conferma o meno della riforma della giustizia, scendono in campo a favore del sì oltre 200 professori universitari. Si tratta di docenti specializzati in materie giuridiche, come ad esempio Fabrizio Siracusano e Lorenza Violini, ma non solo, come dimostrano i nomi di accademici di Medicina come Marco De Vincentiis e Giorgio Zuli. Nell’appello, pubblicato dal Corriere della Sera, si legge: « Separare le carriere e rinnovare i meccanismi di composizione del Csm costituisce un primo passo concreto per restituire credibilità a un sistema che oggi molti cittadini percepiscono come distante e poco comprensibile». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Referendum: “Sì, per ridare credibilità alla magistratura”. L’appello di oltre 200 professori universitari

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