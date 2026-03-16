Nei telegiornali di Mediaset, il No al referendum viene trasmesso principalmente durante le ore notturne, mentre De Cristofaro dell’Associazione dei volontari per la sovranità denuncia che la tv si sta trasformando in un terreno favorevole al ‘Sì’. La segnalazione di Mediaset all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è stata fatta in seguito a queste affermazioni, suscitando attenzione sulla copertura mediatica dell’evento.

“A meno di una settimana dal voto per il referendum costituzionale sulla giustiziala tv diventa terreno di conquista per il ‘Sì‘”. Questa la denuncia diPeppe De Cristofaro, capogruppo diAvse presidente del gruppo Misto al Senato, che lamenta ilpoco spazio riservatonelle varie trasmissioni alle ragioni del fronte del“No”allariforma Nordio. Il senatore di Avs, citando il consigliere di amministrazioneRoberto Natale, denuncia come la Rai stia “sbandando vistosamente negli spazi giornalistici al di fuori dei tg“, dandoampia visibilitàalle posizioni favorevoli alla riforma Nordio etralasciandole ragioni dei detrattori. A finire sotto accusa, nelle sue parole, sono le trasmissioni “2 di Picche” diTommaso Cerno, “Far West” diSalvo Sottilee “Porta a Porta” diBruno Vespa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Referendum, nei tg Mediaset il No solo a notte fonda e De Cristofaro (Avs) accusa: “Tv è terreno conquista per il ‘Sì'”

Articoli correlati

Leggi anche: Referendum: De Cristofaro (Avs), 'richiesta elenco finanziatori No a Anm è intimidazione'

Assemblee studentesche su Gaza e contraddittorio, De Cristofaro (AVS): “Invitare boss se si parla di mafia?”A Vicenza, come in altre scuole italiane, alcuni studenti avevano proposto di dedicare un’assemblea alla questione palestinese, con un focus su Gaza.

Approfondimenti e contenuti su Referendum nei tg Mediaset il No solo a...

Temi più discussi: Referendum Giustizia, la guida al voto; Referendum giustizia, Marina Berlusconi: Se dovesse vincere il sì, sarebbe una vittoria per gli italiani; TG5: Edizione ore 13.00 del 9 marzo Video; A Milano piazze e testimonial vip per il referendum: settimana decisiva per la scelta tra Sì e No.

Nei tg Mediaset par condicio notturna: la segnalazione del comitato del no all’AgcomSecondo i promotori, l’azienda avrebbe cercato di riequilibrare in extremis il tempo dedicato alle due posizioni trasmettendo i servizi con le ragioni ... repubblica.it

Fino a oggi la tv ha parlato del referendum solo per trenta minuti (dando più spazio al Sì)A meno di un mese dal voto del 22 e 23 marzo, l'Osservatorio Tg Coris/Fondazione Murialdi rileva che i telegiornali hanno dedicato poco più di trenta ... fanpage.it

Può una presidente del Consiglio dire queste panzane per lucrare qualche voto al referendum #VotaNoAlSalvaCasta - facebook.com facebook

Ascoltate le motivazioni di voto per il SI al Referendum Giustizia di @Arturo_Parisi, che da sempre interpreta il meglio di un centrosinistra riformista e contro i populismi, di destra come di sinistra. Non è una sorpresa la sua dichiarazione di voto per il SI x.com