Durante un intervento, un rappresentante di AVS ha accusato il governo italiano di mettere il paese in una posizione di totale subalternità rispetto agli Stati Uniti e a Israele. Secondo questa fonte, la premier avrebbe dimostrato di essere la principale alleata di Donald Trump in Europa. La dichiarazione si concentra sulla relazione tra il governo italiano e gli alleati esteri senza esprimere giudizi o analisi sulle cause di questa situazione.

(LaPresse) “ Meloni oggi ha dimostrato in maniera inequivocabile che è la principale di Donald Trump in Europa”. Così Giuseppe De Cristofaro, senatore di AVS, dopo il suo intervento in Senato in risposta alle comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio Ue della settimana prossima. “Fa parte, organicamente, di un’alleanza internazionale con Trump e con Netanyahu – ha proseguito – Questo è il motivo per cui non ha detto mezza parola sul genocidio della popolazione palestinese o sull’attacco illegale all’Iran. è evidente che la motivazione di quell’attacco non è la libertà del popolo iraniano”. Meloni “ sta mettendo l’Italia in una condizione di totale subalternità “, insiste il senatore, che annuncia la sua interrogazione durante il question time di giovedì al ministro degli esteri Tajani sul tema delle basi americane in Italia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, De Cristofaro (AVS): "Meloni mette Italia in totale subalternità a USA e Israele"

