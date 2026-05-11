Filippo Baroncini nuova caduta alla Tro-Bro Léon | stagione ancora a rischio per il corridore italiano

Filippo Baroncini ha subito una nuova caduta durante la corsa Tro-Bro Léon, proseguendo una stagione complicata. L’incidente si è verificato nel corso della gara, coinvolgendo il ciclista italiano che corre per la squadra UAE Team Emirates XRG. Questa problematica si aggiunge a una serie di episodi sfortunati che stanno mettendo a rischio la sua partecipazione alle competizioni in programma.

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La sfortuna torna ad accanirsi su Filippo Baroncini. Il corridore della UAE Team Emirates XRG è stato coinvolto in una nuova caduta domenica 10 maggio alla Tro-Bro Léon, riportando un infortunio che rischia di interrompere ancora una volta il suo percorso di rilancio dopo il lungo calvario affrontato negli ultimi mesi. Il team emiratino ha diffuso in serata un primo aggiornamento sulle condizioni del campione del mondo Under 23 2021. “ Purtroppo Filippo Baroncini è rimasto coinvolto in un incidente a Tro Bro Leon e ha riportato una sospetta lesione alla clavicola sinistraarticolazione acromioclavicolare “, si legge nel comunicato firmato dal medico sociale Adrian Rotunno.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Filippo Baroncini, nuova caduta alla Tro-Bro Léon: stagione ancora a rischio per il corridore italiano ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Filippo Fiorelli regala spettacolo sulle ribinou e vince la Tro-Bro Léon! Sigillo italiano alla piccola RoubaixFilippo Fiorelli ha vinto la sempre prestigiosa Tro-Bro Léon, corsa di un giorno giunta alla 43ma edizione (evento di livello Pro, dunque subito... Tro-Bro Léon 2026, per Fiorelli vittoria con dedica: "Un successo per Marcello Massini"Roma, 10 maggio 2026 - Mentre Jonathan Milan al Giro d'Italia 2026 viene beffato per la seconda volta da Paul Magnier, c'è un italiano che vince... Argomenti più discussi: UAE Emirates XRG, ancora problemi per Filippo Baroncini: infortunio alla clavicola sinistra, dovrà essere operato; Prima Vine in ospedale, ora anche Baroncini: la UAE conta i cocci di una stagione maledetta; UAE TEAM EMIRATES-XRG, NON C’È PACE PER BARONCINI: SOSPETTA LESIONE ALLA CLAVICOLA; Tro Bro Leon, Baroncini fermato ancora da una caduta: Ha riportato una sospetta lesione alla clavicola sinistra. Altra caduta e altro stop purtroppo per Filippo #Baroncini che alla #TroBroLeon di ieri è caduto infortunandosi una clavicola: momento non proprio felice per l'UAE Team Emirates-XRG. tuttobiciweb.it/article/177844… x.com Filippo Baroncini, nuova caduta alla Tro-Bro Léon: stagione ancora a rischio per il corridore italianoLa sfortuna torna ad accanirsi su Filippo Baroncini. Il corridore della UAE Team Emirates XRG è stato coinvolto in una nuova caduta domenica 10 maggio alla Tro-Bro Léon, riportando un infortunio che ... oasport.it