Lazio dramma Rovella | frattura della clavicola e stagione finita

L’incubo di Nicolò Rovella non conosce fine: il ritorno in campo dopo cinque mesi di calvario per la pubalgia si è concluso con un infortunio devastante. Il regista della Lazio, schierato titolare per la prima volta dopo lo stop infinito, ha riportato la frattura scomposta della clavicola destra. Un verdetto clinico pesantissimo che, secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, costringerà il centrocampista biancoceleste a un immediato intervento chirurgico per la riduzione e stabilizzazione dell’osso. La dinamica del trauma obbliga lo staff medico capitolino a una stima dei tempi di recupero decisamente rigida: il calciatore dovrà restare ai box per un periodo compreso tra i due e i tre mesi. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

Guaio Lazio, frattura alla clavicola per RovellaNicolò Rovella si è fratturato la clavicola destra durante l’allenamento, a causa di una caduta accidentale.

Lazio, frattura alla clavicola per Rovella: i tempi di recuperoRovella si è fratturato la clavicola durante l’allenamento, a causa di un contatto accidentale con un avversario.

Lazio, Rovella si è operato alla clavicola: la nota del clubDopo la frattura della clavicola destra rimediata nell'ultima gara contro il Cagliari, il centrocampista della Lazio Nicolò Rovella si è sottoposto a un intervento chirurgico. lalaziosiamonoi.it

Lazio, Rovella operato dopo la fraturra alla clavicola: due mesi di stopNicolò Rovella, centrocampista della Lazio, è stato operato questo pomeriggio dopo la frattura alla clavicola subita nel corso del match. m.tuttomercatoweb.com

